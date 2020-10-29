В тамбовских колониях ввели запрет на передачу посылок

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на Тамбовщине ввели запрет на передачу посылок подозреваемым и лицам, отбывающим наказания в колониях. Соответствующее постановление вынесено главным государственным санитарным врачом МСЧ-68 ФСИН России.

- В соответствии с данным постановлением в учреждениях УФСИН России по Тамбовской области с 28.10.2020 временно приостановлен прием посылок и передач для подозреваемых, обвиняемых и осужденных (за исключением медицинских бандеролей), - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.