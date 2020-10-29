В Тамбовской области мужчина и двое парней попали под уголовную статью за 16 срубленных берез

В Первомайском районе полицейские с поличным задержали 59-летнего мужчину и двоих 20-летних парней, которые незаконно срубили 16 берез. Инцидент произошел на территории Иловай-Дмитриевского сельсовета. Деревья злоумышленники планировали вывезти на «Газели».

При опросе все трое признали вину. Похищенные стволы деревьев, автомобиль, а также бензопила и топор были изъяты полицейскими.

- Статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в составе группы наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.