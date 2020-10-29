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По решению суда в Мичуринске снесли незаконно построенный торговый павильон

Кирпичная постройка была возведена без соответствующего разрешения
Ксения АЛЕШИНА
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Год назад администрация города выявила незаконную постройку во время проверки

Год назад администрация города выявила незаконную постройку во время проверки

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На улице Мира в Мичуринске демонтировали незаконно построенный торговый павильон. Администрации наукограда на протяжении года пришлось добиваться сноса самовольно возведенной кирпичной постройки.

- Собственники данного павильона не получали разрешение на строительство, однако незаконно построили его. Выявлен данный объект в ходе проверки. Администрация города обратилась в суд, который постановил снести указанный павильон, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

После сноса павильона территорию приведут в надлежащий вид.