По решению суда в Мичуринске снесли незаконно построенный торговый павильон

Год назад администрация города выявила незаконную постройку во время проверки Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На улице Мира в Мичуринске демонтировали незаконно построенный торговый павильон. Администрации наукограда на протяжении года пришлось добиваться сноса самовольно возведенной кирпичной постройки.

- Собственники данного павильона не получали разрешение на строительство, однако незаконно построили его. Выявлен данный объект в ходе проверки. Администрация города обратилась в суд, который постановил снести указанный павильон, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

После сноса павильона территорию приведут в надлежащий вид.