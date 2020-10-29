23-летний тамбовчанин заплатил знакомому подростку деньги за помощь в совершении кражи

Тамбовские полицейские задержали по подозрению в совершении серии краж аккумуляторов с грузовиков 23-летнего жителя поселка Строитель.

Установлено, что в темное время суток молодой человек снимал с «КАМАЗов» аккумуляторы, после чего сдавал их в пункты приема металлолома. В общей сложности он совершил семь подобных преступлений. В отношении парня возбудили серию уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража».

Кроме того выяснилось, что к совершению одной из краж задержанный привлек 17-летнего подростка. Молодой человек подтолкнул юношу на преступление, пообещав ему денежное вознаграждение.

- Следственным подразделением ОМВД России по Тамбовскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Ранее несовершеннолетний уже привлекался к ответственности за ряд проступков и стоял на учете в ОМВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.