В Тамбовской области мужчина сломал соседу челюсть из-за земельного участка

В селе Березовка Уметского района полицейские задержали 48-летнего мужчину, сломавшего челюсть местному жителю. Поводом для конфликта между ними стал земельный участок.

Выяснилось, что задержанный приехал из Москвы и построил в селе дом. Затем мужчина стал проводить процедуру размежевания земельного участка со своим 47-летним соседом, что не понравилось последнему.

Во время ссоры приезжий избил односельчанина и сломал челюсть. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение города Тамбова. При допросе злоумышленник признал свою вину.

- 48-летний мужчина будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После судебно-медицинской экспертизы по установлению степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.