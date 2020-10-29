Тамбовчанка вместе с сожителем организовала наркопритон в поселке Строитель

Тамбовские полицейские накрыли наркопритон в одном из многоквартирных домов поселка Строитель, который организовала 34-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина предоставляла свою квартиру наркозависимым людям.

Хозяйку квартиры и ее сожителя стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции, где они сознались, что систематически предоставляли помещение для употребления наркотиков.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.