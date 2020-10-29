На севере Тамбова после столкновения двух авто одна из машин врезалась в припаркованную «Газель»

После столкновения одна из машин врезалась в припаркованное авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 28 октября в 8 часов утра на улице Свободной в районе дома №10 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2115», под управлением 35-летнего водителя и «Skoda Oktavia», за рулем которой находился 41-летний мужчина. От удара автомобиль «ВАЗ-2115» выскочил за пределы дороги и столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью».

- В результате аварии травмы получил водитель «ВАЗ-2115», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.