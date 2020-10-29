Трое тамбовчан, расправившиеся с гражданским мужем дочери одного из них, отправятся в колонию

На следствии и в суде установили, что 4 февраля 2019 года 62-летний тамбовчанин, узнав от дочери, что ее бывший гражданский супруг снова приходил к ней, вел себя крайне агрессивно и угрожал ей, выяснил, где он находится, и вместе с двумя приятелями 37 и 57 лет, отправился к нему для выяснения отношений.

В квартире 45-летнего обидчика избили, а также нанесли ему раны металлическим прутом, отверткой и ножом. Труп приятели сначала спрятали в заброшенном помещении, а потом вывезли его в посадки недалеко от дороги на село Сурава Тамбовского района и выбросили. 12 марта завернутое в полиэтиленовые пакеты тело нашел охотник.

- Приговором суда двум фигурантам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, а третьему – 16 лет лишения свободы, всем с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.