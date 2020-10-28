Тамбовская облбольница получила томограф премиум-класса

Тамбовская областная детская больница получила новый современный 80-срезный компьютерный томограф. Медики называют оборудование уникальным и не имеющим аналогов в регионе.

- Такой аппарат позволяет получить послойное изображение любой анатомической области, оценить состояние исследуемых органов и тканей, локализацию и распространенность патологического процесса, - заведующая отделением лучевой диагностики Светлана Карева. - Трехмерные изображения изучаемых органов и систем, полученные на томографе благодаря установленному программному обеспечению, делают более высокими наглядность и достоверность получаемых данных. С увеличением количества срезов улучшается визуализация исследуемых органов и систем. Уменьшается время обследования, что немаловажно в детской практике, так как приходится лежать неподвижно и не все дети могут выполнить это условие.

Новейший аппарат гарантирует минимальную дозовую нагрузку и отличается высокой скоростью сканирования, обладает высоким качеством изображения, а также, возможностью проводить компьютерную томографию с подавлением артефактов от металла. Данная функция особенно востребована, поскольку в современной травматологии используется большое количество металофиксирующих устройств.