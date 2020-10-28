Тамбовчане смогут получить услуги ГИБДД только лично

Тамбовчане в последнее время столкнулись с трудностями при получении госуслуг по линии ГИБДД. Как пояснили в Госавтоинспекции, это связано с техническими сбоями при взаимодействии систем ведомства и портала государственных услуг. Из-за этого подать необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно.

- В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

А пока прием тамбовчан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех регистрационных подразделениях УГИБДД УМВД России по Тамбовской области будет вестись с использованием систем электронной очереди или в порядке «живой очереди». Информация об изменении режимов и условий работы регистрационных подразделений будет оперативно размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции Тамбовской области, а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях.