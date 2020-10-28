У Зураба Шамояна забрали участок в Тамбовской области

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям добилось изъятия земельного участка у Зураба Шамояна. По данным ведомства, еще в декабре специалисты провели проверку соблюдения требований земельного законодательства в отношении собственника земли сельхозназначения площадью 26,24 га в селе Сурава Тамбовского района. Владелец складировал на нем навоз и мусор, а также допустил его зарастание сорняками.

За выявленные нарушения Шамояна привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ему предписали привести участок в порядок. Но это требование владелец не выполнил, за что его штрафовали на протяжении четырех лет.

В декабре 2019 года материалы проверок в отношении Зураба Шамояна направили в комитет по управлению имуществом Тамбовской области для рассмотрения вопроса об изъятии участка в судебном порядке.

На основании материалов управления Россельхознадзора региональный комитет по управлению имуществом обратился в Тамбовский районный суд с соответствующим исковым заявлением.

- В октябре этого года в управление поступило решение суда об изъятии вышеуказанного участка для продажи с публичных торгов в связи с неиспользованием его для ведения сельскохозяйственного производства, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.