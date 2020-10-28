Посмотреть заседание городской Думы тамбовчане смогут онлайн

Второе очередное заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва состоится 30 октября в 10 часов. Впервые в тестовом режиме будет организована онлайн-трансляция из зала заседаний. Просмотр будет доступен на официальном youtube-канале городской Думы.

В повестку дня предварительно включено 40 вопросов. Депутатам предстоит утвердить положения о профильных комитетах городской Думы седьмого созыва, структуру Президиума, распределение обязанностей между заместителями председателя городской Думы, внести изменения в персональный состав общественных формирований, действующих при городской Думе.

Ряд вопросов касается согласования условий приватизации муниципальных нежилых помещений. Также будет рассмотрен прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 – 2023 годы.

- На заседании будут представлена информация «О предварительных итогах начала отопительного сезона 2020/2021 года в городе Тамбове», - сообщили в пресс-службе Тамбовской городской Думы.