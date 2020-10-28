19-летнего жителя Тамбовской области осудили за разбой

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Гавриловского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Как установили следствие и суд, 18 марта этого года, осужденный в компании молодых людей распивал спиртные напитки во дворе дома по улице Красноармейской города Кирсанова. Он спровоцировал конфликт с 17-летним подростком, после чего избил его и стал требовать денег, однако у потерпевшего их при себе не было. Тогда парень отобрал у юноши мобильный телефон, который нашел у него в кармане.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.