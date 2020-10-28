Недавно вышедший из тюрьмы мужчина обворовывал гаражи в Тамбовской области

В городе Уварово сотрудники полиции раскрыли серию краж из гаражей. Стражи порядка задержали 55-летнего мужчину, вышедшего из тюрьмы в сентябре этого года.

Не имея источника дохода, задержанный совершил восемь краж из гаражей. Воровал он в основном предметы, которые можно сдать в металлолом и выручить деньги на пропитание.

- Сотрудники полиции предположили, что преступник может сдавать похищенное в металлолом и посетили пункты приема, где им описывали одного и того же человека, который сдавал украденные вещи. Таким образом им удалось выйти на след предполагаемого преступника и задержать его.В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.