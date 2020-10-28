На расчистку реки Лесной Тамбов потратят больше 70 миллионов рублей

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области планирует заключить контракт на расчистку участка русла реки Лесной Тамбов на территории города Рассказово и Рассказовского района. Тендер разместили на официальном сайте госзакупок. За выполнение работ предлагают чуть больше 70 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет начать работы в этом году и завершить их до 25 ноября 2029-го, постепенно проходя участок за участком. Общая протяженность участка реки, на котором проведут расчистку составляет 27 километров.

- Подрядчик должен провести подготовительные работы, удалить деревья, кустарники и мелколесье, выкорчевать пни, разработать грунт земснарядом и экскаватором, - говорится в проекте контракта.