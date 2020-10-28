По Тамбову будут ездить шесть новых автобусов

Пассажирский транспорт областного центра пополнился шестью новыми автобусами, работающими на метане. Их приобрели по договору лизинга сроком на пять лет и на условиях софинансирования (99,9 процента – из областного бюджета и 0,1 процента – бюджет Тамбова). В общей сложности на оплату договора лизинга шести автобусов будет направлено более 137 миллионов рублей.

По информации администрации города, автобусы направлены на работу по наиболее напряженным городским маршрутам - 1, 8, 56, 57. Для комфортной и безопасной перевозки пассажиров автобусы оборудованы кондиционерами и видеорегистраторами. Автобусы низкопольные, что удобно для маломобильных групп населения. По просьбе пожилых горожан цифры, обозначающие маршрут следования стали ярче. Теперь прочесть их в тёмное время суток или непогоду не составит труда.

- Общее количество автобусов на газомоторном топливе, поступивших в рамках программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в автотранспортные предприятия региона для пассажирских перевозок по регулярным маршрутам с 2015 года теперь составляет 86 единиц, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Из них в Тамбове работает теперь 63 автобуса.