Тамбовчане хранят на счетах в Сбербанке 71 млрд рублей

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К 1 октября общая сумма привлеченных средств физических лиц в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк составила 678,1 млрд рублей. С начала года она выросла на 10,2%. То есть на 62,9 млрд рублей. Только в третьем квартале люди доверили банку свои сбережения на 28,5 млрд.

- Мы видим большой интерес к депозитным продуктам со стороны наших клиентов. Текущий портфель пассивов физических лиц (В целом по России - от авт.)составляет почти 15 трлн руб. При этом мы наблюдаем тренд роста текущих счетов - вкладчики стали предпочитать ликвидность сбережений на бессрочных продуктах, нежели срочные депозиты, - отмечает руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

За 9 месяцев 2020-го портфель рублевых текущих и карточных счетов вырос на 24% - до 5,6 трлн рублей.

- Мы связываем это с тем, что с учетом тренда снижения ставок по вкладам, клиенты для формирования финансовой «подушки безопасности» выбирают накопительные продукты без срока размещения, имея возможности неограниченного пополнения и снятия денежных средств, - комментирует Кирилл Царев.

Вкладчики стали чаще пользоваться цифровыми каналами. Отчасти это связано с теми ограничениями, что нам всем приходится соблюдать из-за угрозы в распространения коронавируса.

- Доля digital по срочным вкладам выросла в 1,5 раза, по текущим счетам - увеличилась на 5% в период весенней самоизоляции и в текущий момент находится практически на апрельском уровне – 77%. Чтобы поддержать наших клиентов и способствовать соблюдению режима самоизоляции мы запустили Накопительный счет, который можно открыть только в удаленных каналах обслуживания, - рассказывает Кирилл Царев.

Если говорить детальнее о Черноземье, то наибольший остаток по привлеченным средствам физических лиц - в Воронеже. Местные клиенты Сбербанка к 1 октября накопили на счетах 228,1 млрд рублей. Прирост за третий квартал составил 6,3 млрд. А прирост с начала года - 14 млрд рублей.

В то же время наибольший прирост по привлеченным средствам физлиц отмечен в Белгороде. За третий квартал - 17,4 млрд рублей. С начала года - 35,7 млрд. Общий статок по вкладам в этом городе - 173,1 млрд рублей.

Жители Липецка к 1 октября хранят в Сбербанке 83,8 млрд рублей. Прирост за третий квартал - 1,3 млрд рублей. С начала года - 4,1 млрд.

В Тамбове общая сумма привлеченных средств физлиц составляет 71 млрд рублей. Прирост за третий квартал - 0,8 млрд. А за весь период 2020-го - 2,3 млрд рублей.

Похожие показатели и в Курске: общая сумма - 67,1 млрд рублей. За прошедший квартал она увеличилась на 1,2 млрд, а с начала года - на 2,8 млрд.

Остаток по привлеченным средствам физических лиц в Орле - 55,2 млрд рублей. Сумму только за третий квартал выросла на 1,4 млрд, а с начала года - на 4,1 млрд.