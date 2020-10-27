В администрации Тамбовской области внесли изменения в постановление о коронавирусных органичениях

В Тамбовской области внесены новые изменения в постановление №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области». Соответствующий документ подписали в администрации региона.

Согласно документу, обучающимся разрешили выезжать за пределы региона для участия в финальных заключительных этапах Всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований. Кроме того, спортсменам от 14 лет и старше, входящим в состав сборных команд Тамбовской области или Российской Федерации, разрешены выезды для участия в официальных спортивных мероприятиях.

- Запрет на выезд школьников на экскурсии за пределы области по-прежнему продолжает действовать. Сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Для граждан, имеющих определенные хронические заболевания, самоизоляция носит рекомендательный характер, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.