Судебные приставы несколько раз ошибочно списывали долги у тамбовской пенсионерки

К Уполномоченному по правам человека обратилась пенсионерка, инвалид 2 группы с жалобой на действия судебных приставов-исполнителей, которые на протяжении трех последних лет необоснованно возбуждают исполнительные производства на основании судебных решений, по которым она якобы является должником.

Выяснилось, в 2018 году в Октябрьском и Советском районных отделах судебных приставов делопроизводители допустили ошибки при регистрации судебных приказов в программном комплексе «Автоматизированная информационная система ФССП России», куда вместо настоящих должников перед АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк России» внесли данные тамбовчанки. После этого судебные приставы-исполнители, без проведения какой-либо сверки данных о должнике, возбудили исполнительные производства, а копии постановлений были направлены в адрес пенсионерки.

В Октябрьском РОСП деньги снять не успели, потому что ошибка вовремя обнаружилась. А вот в Советском РОСП вынесли постановление об обращении взыскания на средства, которые женщина хранила в банке. С него сняли 124 349 рублей. Позже, признав свою неправоту, судебные приставы деньги вернули владелице. Женщине принесли письменные извинения и заверили ее, что такого больше не повторится.

Однако, в 2019 году пенсионерка получила из Октябрьского РОСП постановление о возбуждении исполнительного производства, по которому она якобы является должником перед ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» на сумму 1913 рублей.

Как оказалось, ошибку допустил судебный пристав-исполнитель, который вместо данных настоящего должника внес в постановление данные женщины.

В этом же году в Ленинском РОСП при регистрации судебного приказа в программном комплексе «Автоматизированная информационная система ФССП России» снова вместо реального должника внесли данные тамбовчанки. В апреле 2020 года в банковского счета женщины снова списали больше 6000 рублей. И только после очередного обращения пожилой женщины в службу судебных приставов средства ей вернули.

- Произошедшее свидетельствуют о ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей сотрудниками службы судебных приставов, - поясняют в аппарате Уполномоченного. - Однако, только сотрудники Советского РОСП за свои ошибки понесли дисциплинарное взыскание. Сотрудники Октябрьского и Ленинского РОСП к какой-либо ответственности не привлечены.

Пожилая тамбовчанка обратилась в суд с иском о взыскании материального и морального вреда с Федеральной службы судебных приставов. Там приняли решение взыскать в пользу женщины сумму упущенной выгоды в виде недополученных процентов по банковскому договору и морального вреда в сумме 500 рублей, что, по мнению Уполномоченного по правам человека, является недостаточным учитывая возраст заявителя, ее инвалидность, а также хождение по различным инстанциям.