В Тамбовской области 19-летний парень, ударивший полицейского ногой, выслушал приговор суда

В Кирсановском районе суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, 19 апреля этого года, осужденный, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан полицейскими за административное правонарушение. При помещении в служебный автомобиль парень ударил одного из стражей порядка ногой в грудь.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.