Плата за коммуналку для тамбовчан может вырасти на 7,6%

Глава администрации Тамбова Наталия Макаревич направила в гордуму проект документа, принятие которого может существенно увеличить плату за коммунальные услуги для жителей города.

Ранее управление по регулированию тарифов Тамбовской области совместно с администрацией города Тамбова рассчитали предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля в размере 7,6%. Ранее предполагалось, что индексе платы составит 4%. Городские власти решили пойти на такую меру из-за реализации инвестпрограмм, запланированных АО «Тамбовские коммунальные системы». На размер платы за коммунальные услуги в целом окажет влияние подорожание услуг водоснабжения и водоотведения. По прогнозам, с 1 июля 2021 года за холодную воду горожане будут платить 27 рублей за куб. м., за водоотведение 24 рубля 83 копейки.

Для большей части тамбовчан, которые имеют централизованные отопление, водоснабжение и водоотведение (это порядка 200000 тысяч человек) рост платы за коммунальные услуги составит ит 6,3%, а при индивидуальном газовом отоплении – 4,9%. Наибольший рост платы – 7,6% - коснется жителей частного сектора с централизованным водоснабжением, с выгребной ямой и печным отоплением (ориентировочно 6000 человек), что составляет 2% от общей численности населения города Тамбова.

В поступившем вместе с проектом документа обращении к депутатам, глава города просит рассмотреть вопрос изменения предельных индексов платы за ЖКУ на очередном заседании городской Думы как вопрос, требующий оперативного решения.