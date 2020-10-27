Тамбовский адвокат подозревается в покушении на мошенничество

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

По версии следствия, адвокат запугал одного из свидетелей по уголовному делу о налоговом преступлении. Подозреваемый сообщил ему ложные сведения о том, что в случае выделения в отношении него по факту незаконного образования юридического лица материалов в отдельное производство, он сам может вскоре стать фигурантом уголовного дела.

Адвокат предложил мужчине свою помощь в решении вопроса, которая заключалась в передаче «нужным» людям из правоохранительных структур денег в размере 250 тысяч рублей. Оговоренную сумму в сентябре этого года мужчина передал подозреваемому через его отца. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.