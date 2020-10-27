Житель Самары на глазах у свидетелей ограбил мичуринский магазин

25 октября в отдел полиции города Мичуринска поступила информация об ограблении одного из магазинов, расположенных на улице Лаврова. Посетитель торговой точки на глазах у свидетелей схватил одежду и убежал из магазина. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний гражданин, проживающий в Самарской области. Одежду он реализовать не успел и похищенное вернут в магазин.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному в таком преступлении грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчина подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории Тамбовской и Самарской областей.