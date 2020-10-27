Тамбовчанка по просьбе подруги оформила для нее кредит в 90 тысяч рублей, но выплачивала его сама

10 октября в полицию Тамбова поступило заявление от 41-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества. Сотрудникам полиции тамбовчанка пояснила, что еще в ноябре 2018 года встретила на улице свою знакомую из села Покрово-Пригородное. Та рассказала ей, что сможет заработать приличную сумму денег, но ей не хватает стартового капитала и попросила приятельницу взять для нее кредит в 90 тысяч рублей. Выплаты по займу она обещала вносить сама и заверила, что расплатится по кредиту в самое ближайшее время. Знакомая согласилась на такие условия. Но подруга за два года не сделала по кредиту ни одного платежа, деньги за нее вносила женщина, оформившая на себя займ. В итоге тамбовчанка обратилась в полицию.

- В настоящее время в отношении жительницы села Покрово-Пригородное возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.