В Тамбове Сбербанк поддерживает торговое финансирование промышленности

.

Специалистами Тамбовского отделения ПАО Сбербанк завершено оформление сделки по открытию мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием резервных непокрытых аккредитивов.

Заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Василий Багрецов:

«ООО ЗАВКОМ Инжиниринг является нашим деловым партнёром, занимается перспективным бизнесом - разработкой проектов промышленных процессов и производств. Предприятие имеет большой опыт работы в осуществлении комплексного проектирования промышленных процессов и производств в области нефтехимии и биотехнологий с последующей поставкой, монтажом и пуско-наладкой оборудования. Инжиниринговая структура, входящая в группу компаний ЗАВКОМ, при поддержке Сбербанка получает дополнительную возможность укрепления своих позиций в части экспортных поставок».

Мультивалютный невозобновляемый лимит Сбербанка позволит предприятию реализовать в полном объёме масштабный контракт с египетской компанией Egyptian Maintenance Company. Поставка оборудования, изготовленного в одной из европейских стран по тамбовским разработкам, будет осуществляться по специальному графику партиями в течение 14,5 месяцев.