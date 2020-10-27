Москвич, который украл в Тамбове больше 20 люков, получил 3 года условно

Житель столичного региона, который осенью 2019 года, воровал в Тамбове люки с канализационных и водопроводных колодцев, получил судимость. Установлено, что мужчина ночью проезжал по областному центру на личной машине и снимал люки, которые потом отвозил в пункт приема металлов. Вора вычислили и предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Причиненный им ущерб в АО «Тамбовские коммунальные системы» оценили в 110 тысяч рублей. По итогам рассмотрения этого дела москвича приговорили к 3 годам лишения свободы условно, также ему предписано полностью компенсировать потери коммунальщиеов и выплатить 110 тысяч рублей.

- «Тамбовские коммунальные системы» обращаются к горожанам с просьбой быть внимательными и в случае обнаружения открытых колодцев, а так же если вам известны адреса пунктов приема ломов черного металла, скупающих краденые люки, сообщать по телефону диспетчерской службы – 49-00-46 или через официальный сайт www.tamcomsys.ru. Так же можно отправить фото на номер +7-915-864-70-40 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту cds@tamcomsys.ru, - сообщает пресс-служба компании.