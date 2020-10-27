В Тамбовской области мобилизовали все медицинские ресурсы: на помощь позвали ординаторов и студентов

Из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, система здравоохранения Тамбовской области работает в условиях сверхнагрузки. В настоящее время медицинскую помощь оказывают 36 лечебных учреждений.

Все медицинские работники прошли практическое обучение по работе с коронавирусом, в том числе и теоретическое – на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Для оказания им помощи привлечены 217 ординаторов Медицинского института ТГУ им. Г.Р.Державина, а также 177 студентов областного медицинского колледжа.

Для оказания помощи больным с коронавирусом в Тамбовской области развернуто 6 ковидных центров, а также 9 инфекционных стационаров с общим количеством 1140 коек. Для оказания помощи больным с COVID-19 в условиях стационаров задействованы почти 1,4 тысячи медиков. Для этого привлечены как кадры самих медицинских организаций, так и специалисты из других лечебных учреждений области.

- Всего в работе с COVID–19 задействовано 2014 медиков. Система здравоохранения делает все, чтобы все заболевшие могли получить качественно и получить медицинскую помощь, - говорят в управлении здравоохранения Тамбовской области.

В связи с большим количеством вызовов на дом во всех лечебных учреждениях созданы дополнительные врачебные бригады. Для того, чтобы люди могли оперативно получить актуальную информацию об оказании медицинской помощи, во всех лечебных учреждениях действуют горячие линии, в том числе по вопросам организации медицинской помощи больным с COVID-19. Обращения граждан принимают по специально выделенным телефонам и через формы обратной связи. Номера телефонов, а также способы обратной связи размещены на всех сайтах государственных лечебных учреждений.