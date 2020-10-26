Котовчанка набрала около десяти кредитов почти на 600 тысяч рублей и отдала деньги мошенникам

В Котовске 43-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, она разместила на нескольких сайтах в Интернете свое резюме в надежде найти высокооплачиваемую работу. Спустя какое-то время ей позвонили якобы представители компании, которые оказались заинтересованы в ее кандидатуре.

Мошенники попросили женщину установить на телефон специальную компьютерную программу. Для регистрации и старта финансовых операций котовчанке надо было внести 50 тысяч рублей. Потерпевшая призналась, что у нее нет таких денег, после чего аферисты предложили ей оформить кредит по самой низкой ставке.

Целых две недели мошенники звонили котовчанке и требовали постоянно повышать ставки. Для этого небольшими партиями они оформляли на нее и на ее мужа кредиты. В общей сложности было оформлено около 10 кредитов на сумму в 590 тысяч рублей.

В надежде сорвать большой куш, женщина не советовалась с родственниками и никому не говорила про кредиты. Когда она в очередной раз решила проверить финансовые операции, ее пароль к специальной программе оказался заблокированным. Женщина стала звонить липовым сотрудникам компании, не они перестали выходить на связь.

- По данному факту отделом МВД России по городу Котовску проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, контактирующие по телефону и в сети Интернет с пострадавшей котовчанкой, их номера телефонов, а также банковские счета, куда отправлялись деньги, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.