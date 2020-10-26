В Котовске на выходных сгорели 15 сараев

Пожар произошел в субботу. 24 октября

В минувшую субботу, 24 октября, в Котовске произошел пожар в сараях, расположенных во дворе дома №35 по улице Октябрьской. Местный житель увидел объятые огнем постройки и сообщил о возгорании в МЧС.

- На место происшествия были немедленно направлены пожарные, по прибытии они действительно обнаружили возгорание нескольких надворных построек. Причины пожара устанавливаются. Также в очередной раз напоминаю жителям города о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Пожар это угроза не только имуществу, но и жизням и здоровью людей, - сказал начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Котовску Алексей Деревякин.

Как сообщает пресс-служба администрации города Котовска, в результате пожара сгорели около 15 сараев на площади 350 кв. м. В одном из них находился автомобиль «Ока» - огонь также уничтожил и машину.

Фото: prokotovsk.info