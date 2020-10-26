В тамбовскую колонию пытались передать наркотики в зарядке от телефона

Двое мужчин пытались передать осужденным мобильники, зарядные устройства и наркотики, спрятанные хитрым способом Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 1 предотвратили попытку доставку партии запрещенных предметов на территорию учреждения. Во время оперативно-профилактических мероприятий они задержали двоих мужчин, у которых нашли два свертка, обмотанных скотчем.

Внутри упаковок находилось два мобильника, четыре зарядных устройства, одна пара наушников и один USB-кабель. Помимо этого, в свертке и внутри зарядного устройства было упаковано вещество неизвестного происхождения.

В результате экспертизы установлено, что в составе изъятого вещества содержится амфетамин массой 1,9 грамма, что является крупным размером, а также наркотические средства «тетрагидроканнабинол» массой 0,03 грамма и «гашиш» массой 2,97 грамма, что является значительным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.