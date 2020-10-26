В Тамбове дезинфицируют автобусные остановки

Специалисты утверждают, что дезинфекция безопасна как для людей, так и животных Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на улице Советской специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» продезинфицировали остановочные павильоны. Всего за два месяца осени в областном центре провели около 500 обработок, при этом некоторые остановки продезинфицированы уже по несколько раз.

- Для санитарной обработки используем средство из группы хлорактивных соединений, которое убивает широкий спектр бактерий и вирусов. Дезинфекция павильонов проводится с применением специального оборудования и является безвредной для людей и животных, - сказал начальник отдела обслуживания остановочных павильонов муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Герман Зубков.

Перед началом санитарной обработки специалисты сначала очищают остановочные павильоны от пыли и грязи. Спустя 3-5 дней процедура повторяется. Всего в день обрабатывается от 10 до 15 остановок.