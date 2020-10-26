Мичуринец во время ссоры со своим знакомым разбил его машину

В Мичуринске сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном повреждении машины. Выяснилось, что 24-летний молодой человек, во время ссоры со своим знакомым разбил стекло и повредил дверь багажника на принадлежащем ему автомобиле «Great Wall».

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.