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Школьница из Тамбовской области споет с певицей Алсу в Кремлевском дворце

Это станет возможным благодаря победе Анастасии Афанасьевой во Всероссийском конкурсе «Марафон талантов 2020»
Ксения АЛЕШИНА
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Анастасия Афанасьева, ученица Сатинской школы искусств Сампурского района

Анастасия Афанасьева, ученица Сатинской школы искусств Сампурского района

Ученица Сатинской школы искусств Сампурского района Анастасия Афанасьева стала победительницей Всероссийского конкурса «Марафон талантов 2020». Она приняла участие в номинации «Вокал» и вошла в число 60 победителей из 1500 конкурсантов со всей России. Теперь Анастасии предстоит спеть песню «Два сердца» вместе со звездой российской эстрады певицей Алсу. Об этом сообщили в региональном управлении образования и науки.

Изначально предполагалось, что все победители марафона вместе со звездами выступят на итоговом мероприятии проекта - праздничном концерте в Кремлевском дворце, приуроченном ко Дню Матери. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией концерт запишут заранее, а покажут его на экране федерального телевидения в ноябре. Так, 22 октября Анастасия Афанасьева записала видеоролик и песню в студии звукозаписи.

- Для меня «Марафон талантов»тал новой ступенькой к развитию. Это колоссальный опыт, огромный заряд энергией, новый взгляд на творчество и желание не останавливаться на достигнутом и идти вперёд. Сейчас передо мной еще одна важная задача: хорошо закончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в институт имени Г.Р. Державина на факультет культуры и искусства. В будущем хочу стать преподавателем эстрадного вокала, - говорит Анастасия.

Фото: региональное управление образования и науки