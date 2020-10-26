Школьница из Тамбовской области споет с певицей Алсу в Кремлевском дворце

Анастасия Афанасьева, ученица Сатинской школы искусств Сампурского района

Ученица Сатинской школы искусств Сампурского района Анастасия Афанасьева стала победительницей Всероссийского конкурса «Марафон талантов 2020». Она приняла участие в номинации «Вокал» и вошла в число 60 победителей из 1500 конкурсантов со всей России. Теперь Анастасии предстоит спеть песню «Два сердца» вместе со звездой российской эстрады певицей Алсу. Об этом сообщили в региональном управлении образования и науки.

Изначально предполагалось, что все победители марафона вместе со звездами выступят на итоговом мероприятии проекта - праздничном концерте в Кремлевском дворце, приуроченном ко Дню Матери. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией концерт запишут заранее, а покажут его на экране федерального телевидения в ноябре. Так, 22 октября Анастасия Афанасьева записала видеоролик и песню в студии звукозаписи.

- Для меня «Марафон талантов»тал новой ступенькой к развитию. Это колоссальный опыт, огромный заряд энергией, новый взгляд на творчество и желание не останавливаться на достигнутом и идти вперёд. Сейчас передо мной еще одна важная задача: хорошо закончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в институт имени Г.Р. Державина на факультет культуры и искусства. В будущем хочу стать преподавателем эстрадного вокала, - говорит Анастасия.

Фото: региональное управление образования и науки