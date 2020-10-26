На тамбовской трассе у машины оторвалось колесо: в аварии погибла 18-летняя девушка и пострадали три человека

Пассажирка авто погибла на месте до приезда скорой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла молодая девушка и пострадали еще три человека, произошла 24 октября в 2 часа 30 минут на 11 километре автодороги «Успеновка-Калугино», проходящей по территории Инжавинского района. У «ВАЗ-21074», которым управлял 18-летний водитель, прямо на ходу оторвалось колесо. Из-за этого машина потеряла управление, вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

- В результате аварии 18-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажиров автомобиля, 20-летнего мужчину и 16-летнюю девушку медики осмотрели на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 17-летняя девушка самостоятельно обратилась в ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ».