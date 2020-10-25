На два дня в Тамбове перестанут работать популярные радиостанции

В Тамбове приостановят радиовещание 26 и 27 октября с 9 часов утра до 16.00. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на электрических сетях ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго».

Как сообщает Тамбовский ОРТПЦ, временно перестанут работать: «Юмор ФМ» на частоте 95,9 МГц; «Больше Радио» 99,5 МГц; «Русское радио» на частоте 105,9 МГц; «Радио Шансон» 107,4 МГц; «Радио Дача» на частоте 90,9 МГц; «Европа плюс» 103,4 МГц; «Ретро FM» на частоте 104,4 МГц; «Радио 7» 100,3 МГц; «Звезда FM» на частоте 101,8 МГц.

После проведения ремонтных работ работ радиостанции продолжат вещать в полном объеме.