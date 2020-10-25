За минувшие сутки 80 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области

Возраст инфицированных от 3 до 85 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тамбовской области за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавируса. Из них: 18 мужчин, 51 женщина, 11 детей (мальчики 3, 4, 6, 13, 14, 16 лет, девочки 4, 6, 12, 14, 15 лет). Возраст взрослых от 18 до 85 лет. Никто из заразившихся не выезжал за пределы региона, все контактировали с заболевшими. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 9316 инфицированных (2680 случаев без клинических проявлений).

Выздоровели и окончили лечение 8 035 пациентов: 3950 выписали из стационара, 4085 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 668 человек, из них диагноз «пневмония» у 618. На домашнем карантине находятся 3 210 (из них подтвержденных случаев - 553). Сняты с наблюдения на дому – 24 878. Выписаны из больниц – 5 936. Всего обследованных - 34 692.