В Тамбове не отапливаются больше 100 домов

В Тамбове до сих пор тепло подано не во все жилые дома. Напомним, отопительный сезон стартовал в областном центре 14 октября, пусконаладочные работы должны завершиться 26 октября.

По данным администрации города Тамбова, на данный момент из 1645 многоквартирных домов запущено 1525, без тепла пока остается 119 домов. Для оперативного реагирования на обращения граждан на базе Единой городской диспетчерской службы была открыта «горячая линия» по теплу. С начала работы на нее поступило порядка 500 звонков.

Как отметили генеральный директор муниципального учреждения «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло и управляющий директор Тамбовского филиала ПАО «Квадра» Артем Уворвихвост выходные в их организациях станут рабочими. Ремонтные мероприятия будут вестись в круглосуточном режиме. Для этого муниципальное учреждение «Тамбовтеплосервис», например, привлечет 9 аварийно-строительных бригад и 25 единиц спецтехники.

- Также на выходных будут мобилизованы дополнительные силы и средства смежных ресурсоснабжающих организаций, которые пересекаются по роду деятельности с тепловыми сетями, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Они будут выезжать на тот или иной объект и помогать тепловым организациям оперативно устранять аварийные ситуации.