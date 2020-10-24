Тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный

Получены разъяснения, касающиеся выдачи листков нетрудоспособности для граждан, которым предписана обязательная самоизоляция. Напомним, что она вводится с 23 октября для граждан старше 65 лет.

Период обязательной самоизоляции для этой категории граждан установлен по 5 ноября текущего года. Далее периоды обязательной самоизоляции будут уточняться с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

Листки нетрудоспособности указанной категории тамбовчан будут выдаваться в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (утверждены постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402, в редакции постановления Правительства РФ от 18.06.2020 № 876).

- Обращаем внимание, что указанной категории граждан не нужно обращаться в лечебные учреждения (поликлиники) за получением листков нетрудоспособности. Такая работа проводится работодателем и региональным отделением Фонда социального страхования без участия граждан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Дополнительно отметим, что для граждан, имеющих определенные хронические заболевания, установлен рекомендуемый режим самоизоляции.