Руководитель бюро медико-социальной экспертизы за «торговлю» инвалидностью попал под домашний арест

В Тамбове продолжается расследование уголовного дела о «торговле» инвалидностью. Как ранее сообщало СУ СКР по Тамбовской области, подозреваемыми по нему проходят руководитель одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» и врач райбольницы. Они подозреваются во взяточничестве. Сейчас одному из фигурантов определили меру пресечения.

- По ходатайству следствия руководителю одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.