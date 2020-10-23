В Тамбове сокращаются и закрываются рейсы дачных маршрутов

В связи с похолоданием и сокращением светового дня все меньше тамбовчан ездит на дачные участки. Поэтому в муниципальном учреждении «Пассажирские перевозки» приняли решение закрыть с 26 октября сезонный маршрут №14 Д «Рылева — с/о «Дубки» до весны.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, также скорректировано расписание движения по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды». С 26 октября время отправления от остановочного пункта «Магистральная»: 7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 12.20, 13.40, 15.00, 16.20; от остановки «Чистые пруды»: 7.40, 9.00, 10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00.

Обновленное расписание можно узнать на сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки».