В Тамбове полицейские нашли восемь тайников с наркотиками

В Тамбове сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Тамбовчанин признался, что организовал в областном центре сеть тайников с запрещенным веществом. Оперативники нашли и изъяли восемь закладок, в каждом из которых находилось по полграмма метилэфедрона.

Кроме того, на территории села Караул Инжавинского района в строительной бытовке было обнаружено 180 граммов невысушенной марихуаны, которая принадлежала 50-летнему местному жителю.

Еще около 200 граммов марихуаны обнаружили полицейскими при проведении оперативных мероприятий у 33-летнего жителя Жердевки и 60-летнего жителя села Бурнак.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.