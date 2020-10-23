В Мичуринске родителям дошкольников, которые приводят ребенка в детсад, будут измерять температуру

В Мичуринске термометрию в детских садах будут проводить не только детям, но и родителям (законным представителям), доставляющим детей в дошкольное учреждение. Это решение было принято на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- В целях усиления мер по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных учреждениях города Мичуринска в ежедневном режиме проводится прием детей через утренний фильтр с участием медицинских работников: измерение температуры тела у детей, фиксация данных об отсутствии контакта с инфекционными больными, обработка рук антисептиками, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.