В Тамбовской области не исключают возможность локдауна

22 октября стало известно о возвращении части ограничений, которые еще весной вводили из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, в области ввели обязательный режим самоизоляции для тамбовчан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Школьникам и студентам, за исключением спортсменов, запретили выезжать за пределы области организованными группами. Однако не исключено, что ограничения в нашем регионе будут ужесточаться. По словам начальника управления региональной безопасности Александра Ефименко, только строгое соблюдение санитарных правил, позволит избежать введения более жестких мер. В противном случае велика вероятность введения в Тамбовской области локдауна (строгой изоляции), включая закрытие разных организаций и введение обязательной самоизоляции.

- На заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции внимательно изучили складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, - пояснил Александр Ефименко. – Есть два варианта развития событий. Первый – это введение запретов как было прошедшей весной, что повлечет снижение экономического роста, либо мы более жестко контролируем введение уже установленных запретов, включая масочный режим и социальное дистанцирование.

Пока региональные власти усилили контроль за соблюдением санитарных норм. Рейды проходят в общественном транспорте, в магазинах, проверкам подвергаются школы и спортивные организации. На сегодняшний день серьезных нареканий ни к руководителям организаций и учреждений, ни к их посетителям, нет. А вот за все время с начала распространения коронавируса регионе на граждан и организации составлено почти семь тысяч протоколов за нарушение ограничений.

- Если видим недостатки, мы сообщаем о них. Как правило, меры принимают немедленно. То же самое и в случае граждан, - говорит Александр Дмитриевич. - Наша задача сейчас призвать людей соблюдать меры. Хочу отметить, что в регионе действует масочный режим, он носит обязательный характер. тамбовчане обязаны носить маски в общественных местах, включая транспорт и магазины. На улице можно не носить маску. Перчатки рекомендованы. Большинство людей относятся к этому требованию с пониманием.