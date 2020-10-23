Тамбовчане напишут этнографический диктант в онлайн-формате

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году с 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», участие в котором примут в том числе и тамбовчане. Они напишут его в онлайн-формате.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Задания будут опубликованы в 00.01 часов 3 ноября по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического диктанта, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.- Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. За все года в диктанте приняли участие около 1,2 миллиона человек из 46 стран.

Задания диктанта будут представлены в виде теста. Они включат в себя общефедеральную часть (20 вопросов), единую для всех участников и региональную часть (10 вопросов), уникальную для каждого субъекта Российской Федерации.

За выполнение всех заданий можно получить максимальные 100 баллов.Время прохождения диктанта составляет 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников будет возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.