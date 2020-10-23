Экс-директор тамбовской фирмы уклонился от уплаты более 22 млн рублей налогов

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, занимавшейся электромонтажными работами. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов с деятельности организации».

По версии следствия, обвиняемый обвиняемый просил подчиненных включать в налоговые декларации по НДС за 1, 3, 4 кварталы 2015 года и 1, 2 кварталы 2016 года, а также налогу на прибыль организации за 2015 и 2016 годы заведомо ложные сведения. Таким образом, руководитель фирмы уклонился от уплаты налогов более чем на 22 миллиона рублей.

- В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба применялась мера процессуального принуждения в виде ареста имущества коммерческой организации. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.