Гендиректор строительной фирмы, сорвавший сроки сдачи объекта, пытался подкупить сотрудника администрации Котовска

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 58-летнего генерального директора строительной фирмы. Он признан винновым в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Как установили следствие и суд, весной этого года в Котовске строительная фирма, которую возглавлял осужденный, в рамках муниципального контракта выполняла работы по благоустройству дворовой территории.

К обговоренному сроку сдать объект не получалось из-за выявленных нарушений, в том числе в части несоответствия объема работ, указанных в проектно-сметной документации.

Тогда директор фирмы перевел на карту сотрудника администрации города Котовска, контролирующего выполнение работ, деньги в размере 20 тысяч рублей в качестве взятки за общее попустительство по службе. От незаконного денежного вознаграждения муниципальный служащий отказался и сообщил о произошедшем в полицию.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с конфискацией и обращением в доход государства суммы взятки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.