В Тамбовской области 19-летний парень попался на мошенничестве с арендой квартир

На Тамбовщине полицейские нашли и задержали 19-летнего молодого человека, который сдавал несуществующие квартиры в Кирсанове. В августе этого года 42-летняя жительница Первомайского района нашла в Интернете объявление о сдаче жилья в аренду. Жилплощадь она хотела арендовать для своего сына, который учился в этом городе.

По телефону женщина обговорила с арендодателем детали предстоящей сделки и перевела ему 6800 рублей в качестве предоплаты. Но когда мать с сыном и вещами приехали по указанному адресу в Кирсанове, там никого не было. Сотовый телефон якобы хозяина квартиры оказался выключенным. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Кирсановские полицейские опросили женщину, установили номер телефона мошенника, а также номер банковской карты, куда она перечислила деньги. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В дальнейшем оперативникам удалось установить личность афериста. Им оказался 19-летний житель Кирсанова, который по месту жительства отсутствовал. Полицейские опросили его родственников и выяснили, что он уехал из Тамбовской области.

- Несколько дней назад сотрудники уголовного розыска Кирсанова получили информацию, что подозреваемый находится у одного из знакомых в Кирсанове. Он был задержан и доставлен в полицию. Молодой человек признался, что совершил преступление и рассказал о еще двух фактах мошенничества. Аналогичным образом он получил по две тысячи рублей от двух других жителей региона. Сейчас он обещает компенсировать весь причиненный ущерб. Кирсановскими полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.