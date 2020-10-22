В московском метрополитене задержали тамбовчанина, находящегося в розыске за мошенничество

В Москве полицейские задержали 40-летнего тамбовчанина, который находился в федеральном розыске за совершение мошенничества. Три года назад под предлогом переплавки и изготовления новых изделий он взял золотые украшения у своей 52-летней соседки. Спустя какое-то время женщина узнала, что он переехал никому не сказав нового адреса.

Тамбовчанка попыталась самостоятельно найти знакомого, но у нее ничего не вышло. Никто из друзей и родственников мужчины не мог пояснить, где он находится. Лишь только в этом году пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Установить местонахождение подозреваемого не удалось, поэтому его объявили в федеральный розыск.

На днях в московском метрополитене при отработке разыскиваемых преступников местные оперативники остановили похожего по приметам человека. При более детальном разбирательстве оказалось, что его разыскивают в Тамбове по подозрению в мошенничестве. Столичные полицейские связались с инициаторами розыска, после чего в Москву выехали тамбовские стражи порядка. Последние доставили злоумышленника в Тамбов.

- Мужчина признался, что около трех лет назад пообещал женщине переплавить золотые изделия, но не выполнил своего обещания. Более того, серьги он перепродал неизвестным лицам, а деньги потратил. Сейчас в соответствии с Уголовным кодексом РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.