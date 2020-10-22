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В Тамбове может появиться улица имени ветерана Великой Отечественной войны Ильи Вокина

Горожане могут выразить свое мнение, отправив обращение на электронную почту городской думы
Ксения АЛЕШИНА
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Илья Иванович Вокин ушел из жизни 10 марта 2020 года

Илья Иванович Вокин ушел из жизни 10 марта 2020 года

В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о том, чтобы назвать одну из вновь образуемых улиц в перспективной застройке областного центра именем участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Тамбова Ильи Вокина, который скончался 10 марта текущего года.

Тамбовчанам предлагают выразить свое мнение о поступившем предложении. Для этого необходимо написать обращение в гордуму по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28, кабинет 1. Сделать это можно до 23 ноября включительно.

- Обращения принимаются от лиц, имеющих постоянную регистрацию на территории города Тамбова, с указанием фамилии, имени, отчества, а также адреса постоянной регистрации, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.

Фото: Тамбовская городская Дума