В Тамбовской ЦРБ для выездов к пациентам создали дополнительные врачебные бригады

В функции бригад входит выезд на дом к пациентам с ОРВИ и подозрением на COVID-19

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Тамбовской ЦРБ созданы дополнительные врачебные бригады. Они будут обслуживать на дому пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус, а также обследование больных с повышенной температурой.

Часть бригад работает с 8.00 до 16.00, а остальные с 16.00 до 18.00 часов. Как отмечают в медицинском учреждении, ежедневно в регистратуре фиксируется до двухсот вызовов к пациентам данной категории.

- Администрация центральной районной больницы просит при повышении температуры вызывать врача на дом, а не посещать медицинское учреждение. При посещении поликлиники необходимо использовать маску и соблюдать рекомендованную социальную дистанцию 1,5 – 2 метра, - напоминают жителям Тамбовского района.

Фото: региональное управление здравоохранения